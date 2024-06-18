Трое осужденных по делу о шпионаже в пользу России в Польше скрылись от наказания

Три фигуранта дела о шпионаже в пользу России вышли из под ареста в Польше и исчезли после оглашения приговора. Об этом сообщает польское издание «Речь Посполита».

Издание утверждает, что все трое находились под стражей с марта 2023 года. В декабре им были вынесены приговоры, а также отменено решение о содержании под стражей. После этого в январе 2024 года суд вынес предписание 44-летнему украинцу Ярославу Б. об отбывании наказания, а затем напомнил о решении в апреле.

Несовершеннолетнего на момент задержания Артура М. постановили доставить в исправительное учреждение, однако он там не появился. Также 20-летняя беларуска Мария М., которая ранее была студенткой в Варшаве, подала заявление на условно-досрочное освобождение, но не явилась на заседание суда. Ее постановили задержать и отправить в заключение.

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Как отмечает «Речь Посполита» со ссылкой на представителей спецслужб, скрывшиеся фигуранты входили в «крупнейшую когда-либо ликвидированную [шпионскую] сеть». Всего в ней состояли 16 человек: 13 украинцев, двое беларусов и один россиянин. Все они признали свою вину.

По данным следствия сетью руководил некий Андрей — предположительно сотрудник российской ФСБ. В обвинительном заключении сказано, что агенты прибыли в Польшу в качестве беженцев. До этого они были завербованы в Украине. Следствие утверждает, что сеть наблюдала за аэропортами и готовила подрывы поездов и убийства на территории Польши.

«Речь Посполита» отмечает, что остальные фигуранты отбывают наказание. максимальные сроки получили два человека — Максим Л. и Артем А.. Их приговорили к шести годам лишения свободы. После выхода на свободу их должны депортировать в свои страны.

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