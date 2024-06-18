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Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей

18:38 • 18.06.2024

Владимир Путин прилетел в Якутск спецбортом, который сопровождал как минимум один истребитель, обратило внимание «Агентство». Издание проанализировало видео и фото с истребителем, опубликованные в соцсетях жителями региона, и пришло к выводу, что на кадрах — истребитель Су-30СМ. О севшем следом за бортом Путина самолете сопровождения также сообщило и местное издание SakhaLife.  

Как пишет «Агентство», это первый случай с начала войны, когда борт Путина во время поездки в один из российских регионов сопровождают военные самолеты. До этого такая практика применялась только во время его зарубежных поездок. В частности, наличие истребителей, сопровождающих борт №1 во время визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, Дмитрий Песков объяснил соображениями безопасности. 

«Агентство» отмечает, что в январе 2024 года перед визитом Путина в Калининград у Дмитрия Пескова спрашивали, будут ли президента сопровождать истребители, однако он тогда ответил на этот вопрос уклончиво, отметив, что «особые меры безопасности применяются везде, где [дело] касается главы государства». 

Как сообщают местные СМИ, Путин приехал в Якутск, чтобы познакомится с достижениями и перспективами развития региона, пообщается с выпускниками Высшей школы музыки имени В.А.Босикова и встретиться с главой республики Айсеном Николаевым. 

Кроме того, как пишет издание SakhaLife, в ходе поездки Путин хочет уделить внимание вопросам развития Дальнего Востока, а также реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьёв-Амурский-2030». Эта поездка стала первым визитом Путина в Якутию за последние 10 лет, отмечает издание. 

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