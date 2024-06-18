Более 10 тысяч российских военных отказались убивать украинцев

С начала войны в Украине в российские военные суды поступило более 10 тысяч дел об отказе от службы, обратила внимание «Медиазона».

Как пишет издание, после объявления мобилизации было рассмотрено 9059 дел о самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ), 627 дел о неисполнении приказа (ст. 332 УК РФ) и 339 дел о дезертирстве (ст. 338 УК РФ). Обвиняемыми по этим делам стали 10085 человек, 8594 из них уже понесли наказание.

Издание сообщает, что рассмотрение таких дел проходит с удвоенной скоростью — суды выносят по 34-35 постановлений в день. Обвиняемых чаще всего приговаривают к условным срокам, что позволяет беспрепятственно возвращать их обратно на передовую, пишет «Медиазона».

В мае количество вынесенных приговоров стало рекордным: в суды было отправлено 844 дела о самовольном оставлении части, 43 — о неисполнении приказа и 42 — о дезертирстве. При этом количество возбужденных, но еще не рассмотренных в суде уголовных дел против отказников, неизвестно.

«Медиазона» также отмечает, что до начала мобилизации и ужесточения наказания по военным статьям российские военные почти не сталкивались с преследованием за уклонение от службы.

Ранее «Медиазона» совместно с Русской службой Би-би-си выяснили, что ЧВК «Вагнер» с начала войны в Украине завербовала более 48 тысяч заключенных, большинство из которых погибли в так называемой «бахмутской мясорубке» — их число достигло 19 тысяч человек. Как отмечали журналисты, на войну забирали не только из колоний строго режима, но и из колоний-поселений и даже из лечебных учреждений.

Также, по данным «Медиазоны» и Би-би-си, которые вместе с командой волонтеров ведут учет погибших российских военных, на 24 мая всего на войне в Украине погибло более 54 тысяч российских солдат. Это только те, имена которых удалось установить по открытым источникам. Реальное количество погибших может быть намного больше.

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