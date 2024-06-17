В России втрое вырос спрос на комиков

Спрос на посещение концертов стендап-комиков вырос в России в первом квартале 2024 года вырос более чем втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании «МТС Live», которая управляет сервисами по продаже билетов Ticketland и Ticketscloud.

По ее данным, рост продажи билетов на такие выступления в первые три месяца 2024 года составил 234%. При этом абсолютные показатели компания не привела. Там сообщили, что особенно активно индустрия стендап-комедии растет в Москве. «Число проданных билетов в столице в первом квартале увеличилось более чем в четыре раза год к году, а количество мероприятий за период — более чем в пять раз», — заявили представители «МТС Live», добавив, что средний чек в сегменте стендап-концертов тоже увеличился — с 3,6 тысячи рублей в прошлом году до 5,4 тысячи в нынешнем.

Причиной увеличения спроса на посещение стендап-концертов, как считают в компании, стало появление новых ТВ-программ и онлайн-проектов с участием стендаперов, благодаря которым в индустрию приходят новые комики. Кроме того, оставаться востребованными стендап-выступлениям помогает их дешевизна и простота в производстве, а также сокращение числа других массовых развлекательных мероприятий.

Наибольший спрос в среднем по всей России приходится на женский стендап. «Чаще всего зрители выбирали концерты Варвары Щербаковой, Виктории Складчиковой, Ольги Малащенко и Маши Марковой», — сообщили в «МТС Live».

В свою очередь, в «Яндекс Афише» также зафиксировали рост спроса на выступления стендаперов, пусть и не такой резкий. По данным компании, в 2024 году число таких мероприятий выросло на 51%, а количество заказов — на 69%.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину из страны уехали многие известные комики, например, Данила Поперечный, Денис Чужой, Семен Слепаков, Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Максим Галкин и другие. Все они осудили войну.

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