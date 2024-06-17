В России могут разрешить «превышение самообороны» в своем доме

В Госдуму внесли поправки, предлагающие не считать «превышением самообороны» любые действия защищающегося, если он подвергся нападению на территории своего жилища. Правительство рекомендовало авторам доработать документ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа отметили, что, согласно действующему законодательству, человек, вынужденный защищать себя и своих близких от посягательства, должен определить намерения нападающего, а также оценить степень опасности и потенциального вреда по отношению к злоумышленнику. «И получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность», — отмечается в пояснительной записке.

Своим законопроектом его авторы хотят закрепить в законодательстве позицию Верховного Суда от 31 мая 2022 года о презумпции невиновности защищающегося.

В свою очередь, правительство, ознакомившись с законопроектом, указало на необходимость его доработки. «В связи с тем, что законопроект концептуальных изменений не претерпел, замечания, изложенные в указанном официальном отзыве, сохраняют актуальность. Законопроект нуждается в существенной доработке»,— говорится в нем. При этом, что именно нужно доработать, в отзыве кабинета министров не уточняется.

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