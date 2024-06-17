Украинку приговорили к 12 годам за антивоенные акции в Москве

Западный окружной военный суд приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам заключения после того, как она приехала в Россию и по просьбе знакомого провела антивоенные акции. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, 8 мая 2023 года Любашенко запустила через колонки в своей съемной квартире в Долгопрудном антивоенную речь и гимн Украины. Кроме того, в тот же день женщина отправилась на Воробьевы горы и запустила там воздушные шарики с прикрепленным к ним бело-сине-белым флагом.

Эти действия силовики посчитали распространением «фейков» о российской армии и участием в экстремистской организации. Как отмечает «Медиазона», обвинение по последней статье связано с тем, что бело-сине-белый флаг российские силовики считают символом «Легиона “Свобода России”», который признан террористической организацией.

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Адвокат Любашенко Кристина Посмитная рассказала «Медиазоне», что ее подзащитная оказалась в России после того, как уехала в Швейцарию из-за войны и познакомилась там с якобы беженцем из Украины Виталием Юрченко.

Как утверждает адвокат, именно Юрченко уговорил женщину приехать в Россию, купил ей билет на самолет, снял ей квартиру и затем за деньги попросил провести «мирную акцию против войны».

Посмитная также добавила, что Любашенко изначально не соглашалась на требования Юрченко, однако тот начал запугивать женщину. В частности он угрожал, что сообщит органам опеки о двух дочерях Любашенко, которых она оставила в Швейцарии.

По словам Посмитной, в процессе заседания суда также был допрошен сотрудник Центра «Э», которой заявил, что руководство заранее его предупредило о проведении «неким лицом» протестной акции в Москве.

Кроме того, адвокат Любашенко утверждает, что единственное доказательство вины ее подзащитной — признательные показания от 10 мая, которые, как предполагает Посмитная, были заранее подготовлены следствием.

«Любашенко, не читая и вникая в текст заранее составленных показаний, подписывает данные протоколы, так как и следователь, и адвокат убеждают ее, что с ней ничего страшного не будет», — добавила адвокат.

Любашенко задержали 9 мая 2023 года. Изначально ей вменяли статью о хулиганстве, но затем ужесточили обвинение. Из карточки на сайте суда следует, что в мае 2023 года Любашенко отправили в СИЗО. Рассмотрение дела по новым статьям заняло всего два дня. Прокурор требовал приговорить Любашенко к 15 годам.

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