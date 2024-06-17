Российскому бизнесу предложили эволюционировать до стадии «патриотического социализма»

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков написал статью для РБК, в котором сформулировал принципы «патриотического социализма» и новой индустриализации в России. Он предложил особый путь для победы над рыночным предпринимательством в международной конкурентной борьбе и сравнил занятие бизнесом в России с бейсджампингом.

По его словам, повторить советский опыт развития Арктики и Дальнего Востока в современных условиях невозможно. «Строить города на мерзлоте, копать тысячи километров шахт и прокладывать тысячи километров дорог подневольным трудом больше не получится», — убежден Чекунков.

Он также отметил, что попытки привлекать людей «на севера» зарплатами в три-пять раз больше рыночных приведут лишь к появлению неконкурентоспособных предприятий, росту инфляции и оскудению ресурсов для всего населения страны. «Любой подход к развитию стратегических территорий, где мало людей, но много ресурсов, должен быть нацелен на создание конкурентоспособной экономики и достойных условий для жизни, невзирая на расстояния и климат», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что неприменим в России и опыт развития крупнейших экономик Азии. «Главным ресурсом, который на протяжении десятилетий успешно использовали азиатские страны, был дешевый дисциплинированный труд. По мере накопления благосостояния вместо дешевого он становился производительным — благодаря освоению передовых технологий. Еще один фактор успеха — культура предпринимательства. Произвести дешевле, продать больше, улучшить, повторять бесконечно», — пояснил Чекунков. Он напомнил, что в Китае, Японии и Корее более 30 миллионов частных компаний, которые «отчаянно конкурируют между собой и со всем миром, в процессе создавая все более совершенные товары, наполняя бюджеты и обогащая свои народы».

В своей статье Чекунков пишет, что для России актуален другой путь По его словам, «пройдя через грехи быстрого накопления капитала в 90-е, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим». При этом «иммунной реакцией государственного организма стало “очищающее” внимание силовиков к предпринимателям, делающее бизнес занятием сродни бейсджампингу».

Это, по мнению Чекункова, и стало причиной того, что доля частного сектора в России стабильно снижается вот уже двадцать лет, а самих предпринимателей «не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций».

Альтернативой массовому предпринимательству министр считает культуру служения и созидания. «Вместо неприжившихся “бизнеса»/«предпринимателей”, увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью», — убежден министр. По его словам, в связке с такими «созидателями» будут работать «служители». Так Чекунков называет наследников традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина.

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