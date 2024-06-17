Западные производители оружия расширяют штаты рекордными темпами со времен холодной войны

Оборонные компании по всему миру нанимают сотрудников самыми быстрыми темпами со времен окончания холодной войны. Таким образом они пытаются выполнить заказы, уровень которых близится к рекордному, сообщает Financial Times.

Журналисты изучили процесс найма в 20 крупных и средних оборонных и аэрокосмических предприятий в США и Европе. Они выяснили, что в этом году компании планируют нанять десятки тысяч человек.

Три крупнейших американских производителя аэрокосмических и оборонных технологий Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics суммарно разместили около шести тысяч вакансий. О планах нанять несколько сотен сотрудников сообщили представители немецкого поставщика систем оборонной промышленности Rheinmetall.

Французский производитель переносных ракет Starstreak, которые были среди подаренных Украине, заявил, что за последние три года привлек к своим оборонным операциям девять тысяч человек — это 11% от нынешнего числа его сотрудников. Компания Nammo, частично принадлежащая правительствам Норвегии и Финляндии, с 2021 по 2023 год увеличила численность персонала на 15%. В настоящее время в ней работают около 3250 сотрудников.

MBDA, принадлежащая британской BAE, европейской Airbus и итальянской Leonardo, которая производит ракеты воздушного базирования Storm Shadow и Scalp, планирует в этом году нанять более 2600 человек — 17% от текущего числа сотрудников.

Один из наибольших всплесков нехватки квалифицированных кадров испытывает ядерный оборонный комплекс, пишет FT. Бекси Плезант из Nuclear Skills Delivery Group прогнозирует, что в период до 2030 года в этом секторе появится более 30 000 дополнительных должностей.

Представители предприятий рассказали журналистам, что ищут сотрудников по всем направлениям: инженеров, разработчиков программного обеспечения, аналитиков по кибербезопасности, сварщиков и механиков. Также в компаниях отметили, что ищут людей на позиции и джуниоров, и руководителей.

Одним из факторов, который повлиял на активный наем персонала в оборонном секторе, стала война в Украине, отмечает FT. Из-за нее правительства во всем мире увеличили военные расходы после десятилетий низких объемов производства.

«Со времени окончания холодной войны это самый напряженный период для оборонного сектора с самым высоким увеличением объема заказов за довольно короткий период времени», — сказал FT генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной организации ASD Ян Пи.

По словам руководителя отдела кадров итальянской компании Leonardo, поиск новых сотрудников обусловлен не только военными конфликтами, но и усилением конкуренции со стороны смежных отраслей: высокотехнологичных компаний и консалтинговых фирм. Свою роль, по его мнению, также сыграло стремление людей к наибольшему балансу между работой и личной жизнью.

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