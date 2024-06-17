ЕС будет бороться с хищениями выделяемой Украине помощи

Европейский союз создал специальную комиссию, которая будет бороться с коррупцией в Украине и хищениями выделяемой стране военной помощи. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.

Аудиторская комиссия будет отчитываться перед Еврокомиссией, которая, в свою очередь, отвечает за предоставление помощи Украине со стороны ЕС. Согласно постановлению, полномочия специальной комиссии истекут 30 июня 2028 года.

Своей миссией новый орган видит помощь Еврокомиссии «в оценке эффективности систем управления и контроля Украины» в отношении предоставляемой ей финансовой помощи, а также «борьбу с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и злоупотреблениями».

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В комиссию войдут три человека, которые будут работать в Брюсселе. Кроме того, в Киеве появится секретариат аудиторской комиссии, который будет обязан следовать инструкциям и выполнять указания председателя комиссии.

Кто именно войдет в состав комиссии, не уточняется. Однако в постановлении сказано, что ее члены должны быть гражданами Евросоюза и иметь опыт работы в сфере аудита или борьбы с мошенничеством и коррупцией, который они приобрели на руководящих постах в учреждениях ЕС. Комиссия также может привлекать к работе сторонних наблюдателей.

Как отмечает «Коммерсантъ», под контроль комиссии попадут прежде всего 50 миллиардов долларов, которые страны «Большой семерки» планируют предоставить Украине до 2027 года. Ранее Bloomberg сообщал, что эти средства поступят в Украину из замороженных российских активов.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», украинские власти потребовали, чтобы помощь от стран «Большой семерки» выделялась на безвозвратной основе, а полученное финансирование Киев мог использовать по своему усмотрению.

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