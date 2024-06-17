Adobe обвинили в слишком сложной отмене подписки

Правительство США подало в суд на компанию Adobe из-за того, что она якобы специально усложняет процесс отмены платных подписок на свои продукты. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Федеральной торговой комиссии США.

В документе говорится, что компания Adobe «нанесла вред потребителям, навязывая им наиболее выгодный компании план подписки без четкого раскрытия важных условий плана».

Федеральная торговая комиссия утверждает, что компания скрывает часть условий годовой и месячной подписки в «мелком шрифте и за необязательными текстовыми полями и гиперссылками». Также, по мнению комиссии, Adobe не уведомляет клиентов о взимании дополнительной платы при досрочной отмене подписки, которая «может составлять сотни долларов».

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Как утверждается в документе, когда клиенты Adobe хотят отменить подписку, им приходится пройти через «обременительный и сложный» процесс расторжения договора с компанией. Этот процесс включает в себя многочисленные переходы на разные веб-страницы и всплывающие окна.

Кроме того, Федеральная торговая комиссия утверждает, что клиенты сталкиваются с проблемами при отмене подписки по телефону или через чат с технической поддержкой.

«Абоненты не могут дозвониться или отключиться, а при повторном подключении вынуждены заново объяснять причину своего звонка», — говорится в иске. Там отмечается, что такая практика нарушает федеральные законы США о защите прав потребителей.

Помимо самой компании в иске фигурируют старший вице-президент по цифровым рынкам и продажам Маниндер Сауни и президент подразделения цифровых медиа компании Дэвид Вадхвани.

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