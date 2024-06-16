Журналист Никита Цицаги погиб в самопровозглашенной ДНР

Военный корреспондент Никита Цицаги погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Издание утверждает, что информацию о гибели Цицаги подтвердили в оперативных службах региона. По данным NEWS.ru, журналист погиб в результате обстрела со стороны украинской армии в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Издание уточняет, что Цицаги отправился в ДНР, чтобы сделать оттуда репортаж. Других подробностей произошедшего пока нет, пишет NEWS.ru.

Назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин также подтвердил смерть журналиста. В своем телеграм-канале он написал: «Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. «Холода») в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе». Пушилин добавил, что Цицаги регулярно приезжал в ДНР с марта 2022 года «для освещения событий».

Никита Цицаги в разное время сотрудничал с ТАСС, изданиями Lenta.ru, «Новая вкладка» и «Холодом». Он работал фотокорреспондентом и автором текстов. В частности для «Холода» Цицаги сделал материал «Там нет врага, есть только чьи-то родственники» о 20-летнем российском солдате, заключившем контракт с Минобороны и попавшем в плен в начале войны в Украине.

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В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из города Шебекино в Белгородской области «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки».

В июне этого года Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в зоне боевых действий в Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.

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