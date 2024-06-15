В России подорожает водка

Российское Министерство финансов утвердило новые цены на алкогольную продукцию, в том числе на водку, коньяк и бренди. Минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за пол-литра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые тарифы будут действовать с 1 июня этого года по 31 декабря 2026 года. Согласно постановлению ведомства, минимальная цена за пол-литра коньяка составит 556 рублей, а за пол-литра бренди — 403 рубля.

Как отмечает «Интерфакс», на данный момент минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за пол-литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей за тот же объем.

Агентство со ссылкой на пояснительную записку к приказу Минфина утверждает, что повышение цен на алкоголь связано с инфляцией в России, увеличением ставок акциза на алкогольную продукцию, крепость которой превышает девять градусов, а также с увеличением издержек при производстве алкоголя.

Кроме того, при разработке приказа, по данным «Интерфакса», учитывалось влияние торговых и финансовых ограничений в связи с введенными против России санкциями, а также увеличение затрат на закупку зарубежного оборудования и его комплектующих. Также в ведомстве связали повышение стоимости на водку, коньяк и бренди со снижением курса рубля по отношению к доллару.

«Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 градусов с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечает РБК, Минфин дважды предлагал повысить стоимость на крепкий алкоголь — в апреле этого года и в октябре 2023 года. Как отмечает издание, ведомство с 2009 года устанавливает минимальные цены на водку, чтобы бороться с теневым производством. Минимальные цены на коньяк были установлены в 2011 году, а в 2016-м установили минимальную стоимость шампанского.

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