Люди стали чаще болеть после пандемии коронавируса

Люди по всему миру стали чаще болеть после пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Bloomberg News и лондонской компании по прогнозированию заболеваний Airfinity.

Эксперты изучили данные более 60 организаций общественного здравоохранения в разных странах. Они пришли к выводу, что после пандемии в 44 государствах зарегистрировали как минимум по одной вспышке инфекционного заболевания, которые были по меньшей мере в десять раз мощнее допандемийных вспышек, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в течение двух лет после пандемии уровень заболеваемости гриппом в США вырос примерно на 40% по сравнению с допандемийным уровнем. В Европе общее количество случаев гриппа в прошлом сезоне было на 75% выше, чем в 2019 году. За первые четыре месяца этого года число случаев заражения коклюшем в Китае выросло в 45 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В некоторых районах Австралии респираторно-синцитиальным вирусом заболели почти в два раза больше людей, чем год назад.

В то же время Аргентина борется с самой мощной за свою историю вспышкой заболеваемостью денге. В Японии наблюдается всплеск заболеваемости фарингитом. Заболеваемость корью растет более чем в 20 американских штатах, а также в Великобритании и некоторых частях Европы, отмечает агентство.

Кроме того, в 2022 году во всем мире у 7,5 миллионов человек был впервые диагностирован туберкулез. Это худший показатель за всю историю наблюдений с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения начала глобальный мониторинг в середине 1990-х годов.

По данным Airfinity, на происходящее влияют три фактора. Во-первых, люди во всем мире стали реже прививаться от кори, полиомиелита, коклюша и туберкулеза. В качестве второй причины компания называет общее снижение иммунитета населения Земли за время пандемии. Наконец, на рост заболеваемости влияют изменения климата, резюмируют эксперты. Например, из-за повышения температуры воздуха в южной Европе стала активнее распространяться денге.

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