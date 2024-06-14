В Италии задержали сооснователя «Право.ру»

В Италии задержали одного из основателей юридического портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе. Об этом сообщает газета Corriere della Sera и агентство ANSA. Чиракадзе проходит подозреваемым по делу о побеге из-под домашнего ареста предпринимателя Артема Усса, которого собирались экстрадировать из Италии в США.

По информации изданий, Чиракадзе задержали в римском аэропорту Фьюмичино, куда он прилетел с Сардинии. После этого его увезли на допрос. Как отмечает Corriere della Sera, показания против него дал другой фигурант дела о побеге Усса — Владимир Йованчич. На допросе он заявил, что при организации побега он общался с женой Усса Марией Ягодиной и россиянином по имени Дима. По словам Йованчича, Дима объяснял ему, что после решения суда об экстрадиции в США Усс больше не может оставаться в Италии.

По версии следствия, пока Усс находился под домашним арестом, Чиракадзе поддерживал связь с его семьей и координировал других членов группы по организации его побега.

Итальянские издания отмечают, что 54-летний Чиракадзе и его жена Любовь Орлова управляют несколькими компаниями и элитными комплексами недвижимости. Среди них — курорт на Сардинии, который принадлежит Уссам.

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Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре 2022 года по запросу США, когда он пытался улететь в Россию. В США на него завели уголовное дело о закупках подсанкционной электроники двойного назначения, а также об отмывании денег. Ему грозило до 75 лет заключения.

Усса поместили под домашний арест, который он отбывал на итальянской вилле. В марте 2023 года, через два дня после того, как суд в Италии решил экстрадировать его в США, Усс сбежал в Россию. В конце 2023 года в Европе задержали нескольких организаторов его побега.

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