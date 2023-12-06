Организаторы побега сына экс-губернатора Александра Усса задержаны в Европе

Итальянские власти задержали двух возможных организаторов побега Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Операция по задержанию проводилась в пригородах итальянских городов Брешия и Денцано-дель-Гарда, а также в Хорватии и Словении, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Отец и сын боснийского происхождения Владимир и Борис Йованчич были задержаны в Италии и Хорватии. Йованчич-старший обвиняется в препятствовании правосудию и содействии побегу из-под стражи. Йованчич-младший, по версии следствия, владел автомобилем Volvo V60, на котором Усс выезжал из Италии.

Раскрыты имена еще трех подозреваемых — Срджан Лолич и Небойса Ильич из Сербии и словенец Матее Янезиче.

Йованчич, по версии следствия, под видом доставщика продуктов прибыл к находившемуся под домашним арестом Уссу. В день совершения побега Йованчич сопроводил Усса до машины и дал ему кусачки для болтов для того, чтобы тот снял свой электронный браслет на лодыжке.

По пути из Милана в Триест Усс сменил несколько автомобилей. В Триесте он перешел границу Словении, потом несколько дней находился в Хорватии и Боснии и Герцеговине, после чего пересек границы Сербии и России.

The Washington Post пишет, что Усс заплатил Йованчичу за организацию побега 50 тысяч евро. Йованчичу предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и подстрекательстве к побегу или содействии ему.

Госдеп США вчера, 5 декабря, объявил награду в 7 миллионов долларов за данные о местонахождении Усса. Там призвали отправлять информацию о предпринимателе в напрямую ФБР.

Сын бывшего губернатора Красноярского края Артем Усс был задержан в аэропорту Милана в октябре 2022 года по запросу США. В США его обвиняют в отмывании денег и незаконной деятельности. По американским законам за это Уссу грозит до 75 лет заключения. Итальянские власти отправили его под домашний арест и 23 марта приняли решение о его экстрадиции в США. Тогда Усс снял электронный браслет и сбежал. 4 апреля он написал, что находится в России.

В мае 2023 журналисты The Wall Street Journal сообщали, что помочь сбежать из Италии ему помогли сербские бандиты.

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