Упоминавшие Путина в сочинениях выпускники получили высокие баллы на ЕГЭ

Школьники, которые упомянули Владимира Путина в своих сочинениях на ЕГЭ по русскому языку, получили больше 90 баллов. Об этом говорится в телеграм-канале «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ».
Там опубликовали несколько фрагментов сочинений, в которых упоминается Путин, и комментарии самих выпускников.
«В сочинении упомянул Путина — итог 97 баллов по русскому. Совет работает», — написал один из пользователей.
«Михаил Абрамович, здравствуйте. Тоже по вашему совету написал про Путина. И мне не сняли балл за связь примеров, которой у меня вообще нет в сочинении. Схема действительно рабочая, лучший шаблон всех времен!», — написал другой выпускник.
«По вашему совету написала в сочинении выдуманную цитату Путина, засчитали, спасибо большое ахахах», — сказала еще одна пользовательница.
Российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку 28 мая. За день до этого в телеграм-канале «Поступашки» опубликовали совет написать «что-то про Путина в аргументах».
«…может и про спецоперацию, но вот тут у меня нет универсального шаблона. Сочинение с Путиным сразу оценят лучше, я серьезно (в прошлом году я несколько лет проводил эксперимент и гипотеза подтвердилась: аргументы про Путина оценивают эксперты хорошо очень (мб с таким примером сразу относятся к работе как-то лояльнее)). В СССР все дети в сочинениях по умолчанию писали про Ленина/Маркса и сейчас в этом плане не изменилось ничего», — говорилось в посте.
Автор также предложил школьникам шаблон такого сочинения. Судя по скриншотам, как минимум один из выпускников использовал его и получил хороший результат.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов похвалил учащихся.
«Молодцы школьники, если они придумали и идут на такую хитрость, решая свою задачу — показать наилучший результат. Это тоже надо иметь мозги, чуйку политическую», — сказал он изданию «Ридиус».
Нилов добавил, что история с фейковыми цитатами Путина доказывает вредность ЕГЭ. Ранее группа депутатов, среди которых был Нилов, внесли в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена с 2025 года. Законодатели предложили заменить его на традиционный госэкзамен.
В Рособрнадзоре заявили, что упоминание Путина в сочинениях на ЕГЭ никак не повлияло на баллы.
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