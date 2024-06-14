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Житель Казахстана отказался отменять свадьбу после побега невесты

13:14 • 14.06.2024

В Казахстане мужчина сыграл свадьбу без невесты. Она передумала выходить за него замуж за два дня до торжества, но он решил не отменять банкет. Видео с одинокой свадьбы появились в инстаграме, а также о ней написали казахстанские медиа. 

Свадьба прошла в традиционном формате. Судя по видео, в зале собрались друзья и родственники жениха, а также фотограф, оператор и тамада. Не хватало только невесты. 

«У тебя сегодня замечательный день, замечательный праздник. Ты сегодня отмечаешь свою свободу», — пытался подбадривать мужчину ведущий. 

В конце необычного торжества жених в одиночку разрезал свадебный торт. «Давай мы музыку тебе понежнее включим, чтобы ты нежно нарезал себе тортик, положил его сюда и с вилочки накормил брата и его прекрасную жену. Это будет означать большое спасибо за сегодняшний вечер», — говорит ведущий в одном из опубликованных роликов. 

Бабушка, вероятно, жениха спела ему песню о том, что без любви на свете не прожить. В тексте также были слова «больше не спеши». 

В феврале этого года в Омске свадьба, напротив, прошла без жениха. Накануне торжества он попал в больницу с аппендицитом. Однако свадьбу отменять не стали, так как в город приехали многочисленные родственники пары — 150 человек, многие из которых были из Казахстана. 

«Настроение у меня было прескверное. Даже представить не могла, как можно улыбаться, делать вид, что все хорошо, хотя это совсем не так. Глаза постоянно были на мокром месте. Да и стыдно перед гостями. Уже в машине по пути в ресторан позвонила родителям, чтобы гуляли без меня. Но они меня уговорили не делать этого и всеми силами постараться не омрачать свадьбу», — рассказала невеста. 

В итоге за столом рядом с ней сидела ее сестра, а торт помогал резать брат. Жениха выписали из больницы спустя неделю. 

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