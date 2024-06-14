Пострадавшие от стихийных бедствий и войны россияне написали рекордное количество обращений Путину

Только за апрель и май россияне написали Владимиру Путину более 2500 обращений. Более 1400 из них касаются проблем с выплатами за потерю имущества от стихийных бедствий, пишут «Важные истории» со ссылкой на данные администрации президента. Издание отмечает, что это рекордный показатель за всю историю наблюдений с 2016 года.

Еще более 1100 пострадавших от стихийных бедствий пожаловались на недостаток соцзащиты. Более двух тысяч писем россиян Путину касались дополнительных региональных льгот, в том числе для участников войны в Украине и их семей. От пострадавших из-за наводнения в Оренбургской области на имя Путина пришло 740 обращений с жалобами на проблемы с выплатами.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Вода затопила почти семь тысяч домов. Тогда в регионе погибли как минимум семь человек.

После этого пострадавшие от наводнения местные жители, недовольные мизерными компенсациями, выходили на протесты. В местных чатах многие жаловались, что даже базовые компенсации в 20 и 100 тысяч рублей за утрату имущества удалось получить не всем пострадавшим.

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Позже выяснилось, что согласно действующему законодательству компенсации на капитальный ремонт пострадавших домов и жилищные сертификаты в случае, когда жилье не подлежит восстановлению не положены тем, кто имеет долю в другом жилье. В связи с этим Путин велел выдавать компенсации тем, чья доля во втором жилье не превышает 18 квадратных метров. Однако даже после этого проблемы многих жителей региона с получением компенсаций не решились.

Кроме жителей Оренбургской области на проблемы с выплатами массово жаловались пострадавшие от паводка жители Курганской области.

По данным администрации президента, на проблемы с выплатами компенсаций пострадавшим от «стихийных бедствий» жаловались жители Белгородской, а также оккупированных Луганской и Донецкой областей. Какие именно стихийные бедствия произошли там в администрации президента не уточняют.

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