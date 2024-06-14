Депутата обвинили в угрозах и нападении на бывшую жену

Президент Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила вице-спикера Заксобрания Красноярского края Андрея Новака, которого она называет своим бывшим мужем, в нападении и угрозах. Об этом она рассказала в аудиосообщении, расшифровку которого опубликовал портал NGS24.

«Отец моих детей сегодня хотел меня убить. Он [вице-]спикер законодательного собрания. Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене», — говорит Яковлева.

Также она прислала журналистам две фотографии. На первом снимке — Яковлева с синяками на лице, на втором, как утверждается, Новак, которого, по ее словам, доставляют в местное РУВД в полицейском автомобиле.

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Сам Новак назвал обвинения в свой адрес провокацией. По его словам, его жену зовут Юлия, а с Яковлевой он не только не состоял в браке и не имеет общих детей, но даже не знаком. Его фотографию в кузове автозака он назвал подделкой. А в беседе с журналистами ТВК заявил, что «избиений и угроз убийством не было».

В свою очередь, однопартийцы Новака рассказали изданию «Борус», что у него нет бывших жен, а на опубликованном фото явно не его нынешняя супруга.

«Никаких бывших жен у него нет. Всю жизнь была одна и та же», — заявили в КПРФ. Фото Новака в автозаке там комментировать не стали.

При этом, как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости» старый аккаунт Яковлевой в «Одноклассниках» назывался Инна Новак, а в 2021 году она рекламировала красноярское отделение КПРФ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

В местной полиции не смогли внести ясность в случившееся. Изданию NGS24 там заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

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