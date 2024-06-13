Ученые развеяли миф о жертвоприношении девственниц племенами майя

Ученые изучили несколько десятков ДНК из останков людей, принесенных в жертву на полуострове Юкатан в Мексике. Результаты этого исследования опубликовал журнал Nature, обратил внимание CNN. Археологи опровергли теорию о том, что племена майя совершали ритуальные убийства девственниц.

Исследователи взяли ДНК из примерно 100 останков, найденных в чултуне возле священного сенота в древнем городе Чичен Ица. Они смогли проанализировать 64 из них и пришли к выводу, что все они принадлежали маленьким мальчикам из местной популяции майя. Большинству из них на момент смерти было от трех до шести лет.

Четверть мальчиков приходились друг другу родственниками. По словам научного сотрудника отдела археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии Родриго Баркера, который участвовал в исследовании, в числе прочих ученые обнаружили две пары близнецов.

Археологи пришли к выводу, что большинство детей были захоронены между 800 и 1000 годами нашей эры. Почему и каким образом их убили, неизвестно. По словам исследователей, в то время майя приносили людей в жертву путем обезглавливания и извлечения сердца.

Долгое время в обществе был популярен миф о том, что на Юкатане приносили в жертву девственниц, рассказал археолог и профессор кафедры социальных наук и глобальных исследований Калифорнийского государственного университета Рубен Мендоса, который не участвовал в исследовании. По его словам, этот миф сформировался отчасти из-за соответствующих изображений в СМИ.

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Узнать, кого именно приносили в жертву племена майя, было сложно, так как пол скелета ребенка невозможно определить, анализируя только кости, отмечает CNN. Издание пишет, что характерные различия полов проявляются только в период полового созревания. Это делает проведенный генетический анализ особенно ценным, сказала одна из авторов исследования, доцент кафедры социальных наук и антропологии Джона Леба Гарвардского университета Кристина Уориннер.

«Это исследование — отправная точка для дальнейших, более конкретных исследований запутанной траектории развития майя», — сказала участница исследования и профессор Автономного университета Юкатана Мария Эрмила Му-Мезета.

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