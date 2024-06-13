Власти добились отмены ежегодного заплыва на секс-куклах в Ленобласти

В Ленинградской области отменили заплыв на секс-куклах Bubble Baba Challenge, который впервые состоялся в 2003 году. Об этом говорится на сайте мероприятия.

В сентябре 2023 на организатора соревнований Дмитрия Булавинова составили протокол о «распространении информации, оскорбляющей человеческое достоинство» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Поводом стало проведение заплыва и публикация фотографий с него в интернете.

Весной 2024 года участники Bubble Baba Challenge обратились в администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области с просьбой не препятствовать проведению заплыва. Большинство из них получили в ответ перечень согласований, которые нужно получить только для обсуждения с властями возможности проведения мероприятия.

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Организаторы решили попробовать получить разрешения и обратились в МВД. В конце мая они написали запрос в полицию и вскоре получили ответ: силовики рекомендовали не проводить Bubble Baba Challenge.

«Конечно, “настоятельно рекомендует не проводить” не совсем тождественно “запрещает”, но тем не менее. Разумеется, проводить соревнования при таком к ним отношении властных структур было бы как минимум легкомысленно […] Возможно, в будущем риторика правоохранительных органов в силу тех или иных обстоятельств изменится, и мы сможем возобновить проведение соревнований. Но пока что так…», — говорится на сайте мероприятия.

Впервые Bubble Baba Challange состоялся в 2003 году и с тех пор проводился ежегодно до 2011 года. В 2012 заплыв запретили под предлогом проведения строительных работ и по «другим административным причинам». Мероприятие снова состоялось в 2021, 2022 и 2023 годах. В последний раз в нем принял участие 471 человек.

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