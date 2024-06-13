Тысяче студентов аннулировали экзамены и пригрозили забанить

В Екатеринбурге 959 первокурсникам с разных факультетов Уральского федерального университета аннулировали результаты экзаменов по английскому языку. Когда они начали писать жалобы, то в ответ им нахамили и пригрозили забанить. Об этом со ссылкой на студентов пишет издание E1.ру.

Экзамен по английскому языку проходил в специальном кабинете Центра независимой оценки результатов обучения вуза (ЦНОРО УрФУ). Студенты сдавали онлайн-тест на платформе Exam1, сидя за компьютерами, к которым были подключены веб-камеры.

«Не сдала почти тысяча человек якобы по причине списывания. У нас есть подозрение, что это произошло из-за проблемы с сайтом, так как камера все время отключалась, сайт вылетал, он был неисправен», — рассказала изданию студентка по имени Ника, добавив, что им отказались показать записи с камер.

Еще одна версия массовой отмены результатов экзамена — кто-то из студентов сидел с голым торсом.

После аннуляции результатов первокурсники обратились в деканаты, а также в службу поддержки ЦНОРО, где им не стали объяснять причины произошедшего.

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«Не пройден прокторинг! Комментариев не будет! При повторном обращении о причинах не пройденного прокторинга, забаним, что в дальнейшем осложнит конструктивный диалог по другим дисциплинам», — говорится в одном ответе ЦНОРО.

«Будете мешать нам работать — забаним», — сообщается в другом письме.

«Я понимаю, что есть те, кто списывает на экзаменах и нарушает правила сообщества, но дело в том, что в вузе приняли всех за одного и отказались как-то решать эту задачу. Почему они не признают свою ошибку, их непрофессионализм и хамское отношение к студентам вуза? Почему работают плохо они, а виноваты в этом мы?» — поделился с E1.ру студент вуза.

Один из студентов спросил у службы поддержки, как пройти независимый тестовый контроль, если у него нет компьютера с операционной системой Windows, а есть только MacBook. Ответ был таким: «Санкции омерики не позволяют использовать огрызок».

В УрФУ заявили, что экзамен не сдали только 14% студентов, а всего тест писали 6765 человек. В качестве возможных причин там назвали «перемещение по другим вкладкам в браузере, использование наушников и смартфонов, подсказки или помощь третьих лиц во время экзамена.

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