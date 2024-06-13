Россиянку призвали отстранить от участия в Олимпиаде из-за поста о погибшем в Украине отце

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал Международный олимпийский комитет отсранить трех российских спортсменок от участия в соревнованиях по вольной борьбе на грядущих Олимпийских играх в Париже. Речь идет о Динаре Кудаевой, Наталье Малышевой и Ольге Хорошавцевой, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению представителей украинского НОК, все трое поддерживают российское вторжение в Украину и не отвечают критериям нейтральных спортсменов. Поводом для такого утверждения стал пост, опубликованный Кудаевой в инстаграме. В нем она написала о смерти своего отца на фронте в Украине, называя его «мой герой», и призвала своих подписчиков почтить его память. В свою очередь, Малышева и Хорошавцева поставили под этим постом лайки.

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На момент публикации заметки аккаунт Кудаевой в инстаграме оказался закрыт. Однако НОК Украины представил видеоролик со скриншотами из сторис спортсменки, на которых ее отец в военной форме и с оружием.

Как отмечает РБК, в апреле стало известно, что в преддверии Олимпиады в Париже глава МОК Томас Бах попросил своих украинских коллег мониторить политические высказывания российских спортсменов в интернете.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в антироссийской позиции и призвала начать по этому поводу официальное расследование.

Летние Олимпийские игры пройдут в этом году в Париже. Спортсмены из России и Беларуси не будут допущены на них к командным соревнованиям, в то же время некоторые россияне смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. Также по решению МОК на Олимпиаде запрещена демонстрация официальной символики России и Беларуси, использование символа Z, а также любой военной символики и цветов георгиевской ленты.

Российские спортсмены, допущенные к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе, должны будут также пройти дополнительную проверку на соответствие критериям МОК, среди которых — отсутствие поддержки войны в Украине и связи с российскими армией и спецслужбами.

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