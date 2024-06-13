Российские пограничники изымают книгу Зыгаря об Украине

Въехавшие в страну россияне рассказали «Медузе» об изъятиях на границе страны книги Михаила Зыгаря «Война и наказание».

Одна из читательниц издания по имени Кристина (имя изменено) сообщила, что у нее изъяли книгу на КПП «Шумилкино» на российско-эстонской границе незадолго до Нового года. Таможенники сказали девушке, что у книги «слишком подозрительное название», и заставили ее написать объяснительную. В ней Кристина сообщила, что везет книгу в подарок маме, которая якобы «интересуется западной пропагандой и хочет понимать, как западные авторы коверкают исторические факты». Однако таможенники ей не поверили и изъяли книгу, продержав Кристину на КПП более девяти часов.

У другой читательницы «Медузы» — 19-летней Дианы (имя изменено) — книгу Зыгаря изъяли на том же КПП «Шумилкино» уже в апреле 2024 года. Перед этим ее допрашивали, задавая вопросы об авторе. «А вы в курсе, что он гей? А что осудил СВО? А что живет в Германии?» — цитирует их Диана.

В итоге книгу у Дианы изъяли, а на нее саму составили два протокола о том, что она попыталась ввезти в Россию запрещенный на территории ЕАЭС товар и не задекларировала его. В документах было указано, что по результатам экспертизы книга признана угрозой «госбезопасности и нравственности граждан».

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Книга «Война и наказание» вышла в издательстве «Медузы» осенью 2023 года. «Это книга о семи мифах про историю Украины, которые складывались в России на протяжении столетий и в итоге стали основанием для агрессивной политики Путина. Ее предельным выражением стало нападение на соседнюю страну», — так описывалось содержание книги Зыгаря в редакционной статье «Медузы». В России «Война и наказание» не продается.

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