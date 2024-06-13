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Покупки россиянами недвижимости в Таиланде достигли рекордного уровня 

12:38 • 13.06.2024

В первом квартале 2024 года граждане России приобрели в Таиланде 9,3 тысячи объектов недвижимости. Это наивысший показатель за последние пять лет, пишет РБК, ссылаясь на подсчеты компании «Ricci | Зарубежная недвижимость». 

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем покупок россиян на тайском рынке недвижимости вырос на 13%. В свою очередь, в компании Intermark Global зафиксировали схожую динамику. По словам управляющего партнера фирмы Ирины Мошевой, за первые три месяца 2024 года россияне купили в Таиланде на 17% больше недвижимости, чем за первый квартал 2023 года.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что в основном россияне покупают недвижимость в Таиланде в инвестиционных целях. По словам, гендиректора «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерины Ломтевой отмечает, доля таких сделок в общем объеме покупок составляет 83%. 

Она пояснила, что инвестиционная привлекательность тайской недвижимости растет в том числе в связи с увеличением туристического потока в эту страну. Так, по данным ТАСС, с начала 2024 года эту страну посетили 14,3 миллиона иностранцев, 837 тысяч из которых граждане России. Таким образом туристический поток в Таиланд год к году вырос на 14%.

Еще одним факторов, который влияет на увеличение российского спроса на тайскую недвижимость, по мнению Ломтевой, является стабильная экономика Таиланда и низкий уровень инфляции. В свою очередь, директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина отметила, что к увеличению объема продаж тайской недвижимости россиянам во многом привела возможность оплачивать такие покупки из России. 

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