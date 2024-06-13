В Литве выпускников обяжут служить в армии сразу после школы

Сейм Литвы одобрил пакет законопроектов о прохождении военной службы. Среди них есть документ, отменяющий отсрочку от армии по учебе в университете. Об этом сообщает Delfi.

Предполагается, что школьники будут узнавать о степени своей годности при прохождении медосмотра в 17 лет. Если у них обнаружат проблемы со здоровьем, не позволяющие служить, юноши смогут поступить в университеты. В противном случае им вручат повестки, после чего подростки не смогут поступить в вузы, пока не отслужат. Срок службы в армии будет варьироваться от трех до девяти месяцев. При этом срок альтернативной службы продлили с 10 до 12 месяцев.

Первые медосмотры для 17-летних подростков состоятся в 2025 году. Сами поправки вступят в силу в 2026 — тогда юношей включат в списки призывников.

«За» законопроект проголосовали 85 депутатов, «против» — трое, еще 14 воздержались. Как отмечает Delfi, изначально Минобороны Литвы предлагало включить в призывные списки уже действующих студентов и предложить им альтернативные варианты прохождения службы. Однако депутаты эту идею не поддержали.

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В то же время депутаты одобрили введение отсрочки для действующих студентов не только на время учебы, но и на девять месяцев после окончания обучения. Также они понизили верхнюю планку призывного возраста с 23 до 22 лет. Теперь в армию будут призывать юношей от 18 до 22 лет. При этом добровольно отслужить в армии можно будет в возрасте от 18 до 39 лет.

В 2008 году Литва отменила срочную службу в армии, но восстановила ее в 2015.

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