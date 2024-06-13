В США может появиться имплант для лечения ожирения у домашних животных

Американский стартап Okava Pharmaceuticals и фармацевтическая компания Vivani Medical разрабатывают имплант, с помощью которого можно будет вылечить домашних животных от ожирения. Об этом сообщает Bloomberg.

По задумке, через имплант в организм питомца будет поступать пептид GLP-1 — лекарства с его содержанием назначают людям, страдающим от диабета II типа и ожирения. Компании отчитались, что разработанный ими имплант помог кошкам с ожирением похудеть как минимум на 5% за 112 дней.

«Ожирение у кошек может привести к диабету, сердечным заболеваниям и, в конечном счете, к сокращению продолжительности жизни. Это одна из самых серьезных проблем в ветеринарии», — сказал исполнительный директор Okava Pharmaceuticals Майкл Клоцман.

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По его словам, сейчас компания изучает, насколько хорошо GLP-1 всасывается в организм животного через имплант. Он пообещал провести более масштабные исследования.

Bloomberg отмечает, что в 2022 году избыточный вес или ожирение диагностировали примерно у 60% домашних кошек и собак в США. При этом раньше в стране существовало лекарство для снижения веса у собак, пишет агентство. В 2007 году такой препарат выпустила Pfizer, однако вскоре его сняли с продаж из-за отсутствия спроса. В компании это объяснили тем, что владельцы домашних животных «не воспринимают ожирение питомцев как заболевание, требующее лечения».

Разработка импланта от Okava Pharmaceuticals и Vivani Medical — не единственная попытка создать новый препарат для снижения веса у домашних животных, пишет Bloomberg. Этим также занимается компания Better Choice, выпускающая корм для питомцев. Недавно она купила научно-исследовательскую Aimia Pet Healthco, чтобы вместе разработать лакомство, в котором будет содержаться GLP-1. Компания планирует потратить на разработку около полутора миллионов долларов.

Некоторые специалисты относятся к таким разработкам скептически. Ветеринар из штата Массачусетс Жанна Фикочелло в разговоре с Bloomberg отметила, что предпочитает традиционные методы снижения веса у животных: диеты и физическую нагрузку.

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