Китаец случайно нашел военную тайну в стопке бумаг из книжной лавки

Любитель военной истории и коллекционер из Китая купил кипу исторических бумаг меньше, чем за один доллар. Изучив содержание бумаг, он нашел в них военную тайну страны. Как только он понял, что перед ним конфиденциальные данные, он сразу же передал их властям, сообщает Associated Press со ссылкой на китайские СМИ.

AP News не удалось найти информацию о том, что было в этих бумагах и был ли кто-то арестован. Известно, что полиция опрашивает двоих владельцев букинистического магазина, в котором были приобретены документы.

Личность самого покупателя также не раскрывается. Известно только то, что мужчина — пенсионер по фамилии Чжан. Он большой любитель военной истории и быстро понял, что в бумагах содержится военная тайна.

Из-за непрозрачности работы служб безопасности Китая и системы правосудия, контролируемой Коммунистической партией Китая, часто возникают ситуации, в которых обычные граждане не могут предугадать, что является государственной или военной тайной. Китайские и иностранные консультанты неоднократно попадали под следствие, так как обладали информацией, которые в большинстве стран признаются общедоступной.

По версии AP, «плавающие» границы между тем, что является гостайной, а что — нет, связаны с быстрым развитием армии Китая. Сейчас страна обладает самым большим в мире флотом, воздушными силами с передовыми стелс-бомбардировщиками и ракетами. Китай часто демонстрирует свою военную мощь и не скрывает свои притязания на территории Тайваня, Южно-Китайского моря и некоторых островов, которые сейчас принадлежат Японии.

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