Россия использовала голод как оружие при осаде Мариуполя 

Российские военные намеренно использовали «тактику голодания» во время 85-дневной осады украинского Мариуполя в 2022 году, что расценивается как военное преступление. Об этом говорится в докладе юристов Global Rights Compliance, работающих совместно с правительством Украины, который они должны передать в Международный уголовный суд в Гааге, пишет The Guardian.

В документе утверждается, что российское военное командование намеревалось убить и причинить вред большому количеству мирных жителей. Издание отмечает, что в течение нескольких дней после осады Мариуполя гражданское население осталось без воды, газа и электричества, а температура воздуха тогда упала ниже минус 10°C.

«Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды. Людям отказывали в гуманитарной эвакуации и не оказывали помощь», — сказала партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок.

По ее словам, российские военные оказывали давление на гражданское население Мариуполя, ограничивая доступ к гуманитарной помощи, а места, где жители могли получить питьевую воду и еду обстреливались.

В докладе Global Rights Compliance утверждается, что во время осады и бомбардировок города около 90% медицинских учреждений и домов в городе были разрушены или повреждены.

До войны в Мариуполе проживали около 450 тысяч человек. Как отмечает The Guardian, во время окружения и осады города там погибли около 22 тысяч человек.

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