Германию назвали «новой Венгрией» из-за блокировки санкций против России

Германия заблокировала введение 14 пакета санкций Евросоюза против России, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Его сообщение цитирует немецкие издания RND и Stuttgarter Zeitung. Новый пакет планировалось принять не позднее 13 июня — к началу саммита «Большой семерки», однако страны ЕС не могут прийти к окончательному решению из-за позиции Германии.

«В последнее время возникло ощущение, будто Германия стала новой Венгрией», — пояснил собеседник агентства. Венгрия раньше неоднократно выступала против введения новых ограничений в отношении России. В частности, на встрече послов стран ЕС, проходившей в феврале 2024 года, Венгрия заблокировала принятие 13 санкционного пакета.

Как пишет издание, Германию не устраивают новые ограничительные меры против обхода европейских санкций. Власти опасаются, что к ответственности могут привлечь и немецкие фирмы. В связи с этим Германия предлагает исключить эту меру из списка или ограничить конкретными категориями товаров.

Кроме того, Германия считает лишними и новые требования, касающиеся отчетности, а также хочет, чтобы страны ЕС ослабили ограничения против использования системы передачи межбанковских финассовых сообщений (СПФС) — российского аналога SWIFT.

Как отмечает издание, в новый пакет санкций против России также планируется ввести ограничения в сфере торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). Отмечается, что Еврокомиссия намерена запретить использовать порт Зебрюгге в Бельгии для отправки российского СПГ в другие страны.

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