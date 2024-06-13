Доллар превысил 100 рублей на фоне санкций США

Российский фондовый и валютный рынки в четверг, 13 июня, открылись значительным падением котировок на фоне введения новых санкций США против российской финансовой инфраструктуры, из-за которой биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом приостановлены.

Согласно данным торгов, индекс Мосбиржи на пике терял более 200 пунктов, продемонстрировав падение в 6,33%. Сами акции Московской бирже продемонстрировали падение почти на 16%, до 212 рублей за акцию. Аналогичную динамику продемонстрировали акции и других компаний на российской площадке. В течение первого часа торгов индекс частично отыграл падение и к 11:15 по Москве вернулся на уровень 3122 пункта, котировки большинства компаний также продемонстрировали небольшой отскок.

Биржевого курса рубля или его аналога в России пока нет — после введения санкций Московская биржа остановила торги валютными парами рубль-доллар, рубль-евро и рубль-гонконгский доллар. Однако в обменных пунктах наблюдается небольшой ажиотаж, в некоторых отделениях даже выстроились очереди. Курсы валют значительно отличаются в зависимости от того, где их покупать.

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Наличная валюта в большинстве банков резко подскочила в цене. Так, в офисах Сбера наличный доллар можно купить в районе 93 рублей, у ВТБ от 96,5 рублей, у Райффайзена от 95,6 рублей, у Т-банка (бывший Тинькофф) от 97,35 рублей. Корреспондент «Холода» посетил отделения Альфа-банка и ББР-банка в Москве. Очередей в отделениях не было, но доллар продавался от 97 и 95 рублей соответственно. Тем не менее в некоторых обменниках цена за наличный доллар уже перевалила за 100 рублей, что последний раз было в октябре 2023 года.

Криптовалюта Tether (USDT), которая привязана к курсу доллара США, на момент написания новости торговалась на уровне 88,73 за монету, а фьючерс на USDT — 87,3.

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