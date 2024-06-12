Соцсеть X сделает лайки анонимными для защиты авторов твитов от нападок

Соцсеть X начнет скрывать лайки своих пользователей под постами. В компании такую меру объясняют необходимость защитить авторов лайков от травли за свои взгляды. Накануне о таких планах администрации соцсети со ссылкой на источники сообщило издание The Verge. Позже это сообщение подтвердил на своей странице в X владелец соцсети миллиардер Илон Маск.

«Важно дать людям возможность ставить лайки, не подвергаясь нападкам за это», — пояснил он. После этого на странице команды разработчиков соцсети появилась публикация с подробностями нововведений.

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Так, пользователи X смогут по-прежнему видеть лайки, которые они сами поставили под чужими постами. Также информация об авторах поставленных лайков будет доступна автору поста, под которым их оставили. При этом пользователи соцсети больше не смогут увидеть, кто поставил лайки под чужими постами. Ранее возможность скрыть свои лайки от других пользователей была лишь у обладателей премиум-аккаунтов в X.

Необходимость скрыть авторство лайков от широкой публики технический директор соцсети Хаофей Ванг объяснил тем, что «публичные лайки стимулируют неправильное поведение». По его словам, многие пользователи опасаются лайкать провокационные посты из-за угрозы стать жертвой травли или подвергнуть риску свой публичный имидж.

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