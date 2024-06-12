В Орске протестуют против перевода детей в аварийное здание с бездомными

В Орске родители учеников 29-й школы вышли с протестом против перевода детей в аварийное здание, где разместились пострадавшие от недавнего наводнения бездомные. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

Как утверждают родители учащихся, здание, куда хотят перевести детей, изначально использовалось как пункт временного размещения (ПВР) для тех, кто лишился жилья, и большая часть людей, которые там до сих пор остаются, — это «асоциальные элементы, которые регулярно устраивают пьяные дебоши».

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Кроме того, предлагаемый корпус непригоден для детей не только из-за нахождения там бездомных, но и из-за своего аварийного состояния. Как отмечает родители, внутри помещения «со стен сыплется штукатурка, а зимой на окнах толстым слоем намерзает лед». При этом дорога к нему проходит через гаражи и не освещается.

Директор 29-й школы объяснил необходимость перевода детей в другой корпус тем, что в нынешнем здании будет строиться технопарк «Кванториум». При этом он отметил, что весь процесс переезда родители должны организовать самостоятельно и за свой счет. В частности, арендовать машины для перевозки мебели.

«Можем объяснить» отмечает, что во время митинга, организованного родителями, к зданию школы подъехали «два УАЗика, из которых вышли люди с автоматами». Протестующие также записали обращение к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. По их словам, действия администрации расходятся с пунктами подписанного ими договора, где указано, что перевод детей в другой корпус возможен только с их разрешения.

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