Фонд Путина выделил солисту «Любэ» миллионы рублей на продвижение «ценностей русского мира»

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил 80 миллионов рублей компании солиста «Любэ» Николая Расторгуева. На это обратило внимание «Агентство». Соответствующая карточка проекта размещена на официальном сайте фонда.

Выделенные средства должны пойти на продвижение «важнейших ценностей русского мира» в эфире радио «Гордость», которое принадлежит компании «Дом музыки» и начало работу 1 февраля 2024 года.

«Дом музыки», как следует из базы данных, содержащей сведения о компаниях и их владельцах СПАРК, в равных долях принадлежит «Продюсерской компании Николая Расторгуева», которой владеет сам певец наравне с сыном, а также вице-президенту его благотворительного фонда Игорю Николенко.

«Агентство» отмечает, что лицензия, выданная «Дому музыки», позволяет радиостанции «Гордость» вещать в почти 50 регионах России.

Согласно описанию проекта, опубликованного на сайте фонда, контент радиостанции должен быть направлен «на воспитание чувства гордости за страну, славную историю, великое русское искусство». Отмечается, что именно «гордость за страну» и «интеллигентный патриотизм» являются одними из основ «силы русского мира, который противостоит отмене славянской культуры и распространению фейков в ходе информационной войны, развязанной коллективным Западом».

Авторы проекта также отмечают, что основной миссией патриотической радиостанции является «возвращение и постоянное поддержание массового ощущения чувства гордости за Россию, за причастность к великому наследию русского культурного кода».

Вещание радиостанции «Гордость» охватывало Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород и Тюмень. Теперь трансляцию планируется расширить до 79 городов.

По словам программного директора радиостанции Константина Терехова, «Гордость» — это «радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса людей, которые искренне любят нашу Родину, настоящих патриотов». Тогда же компания «Дом музыки» впервые получила деньги от Президентского фонда культурных инициатив в размере 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ПФКИ выделил пять с половиной миллионов рублей на мультимедийный проект «Воины против демонов», посвященный 20-летию теракта в Беслане. Реализовывать проект будет фонд, принадлежащий газете «Аргументы и Факты».

Отмечается, что издание расскажет о спецназовцах, показав их «героизм» при штурме школы в Беслане, а также представит истории детей Беслана, которые теперь стали участниками войны в Украине.

«Для подрастающего поколения, к которому обращен проект, их истории также станут предметом гордости», — говорится в описании проекта.

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