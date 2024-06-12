В Екатеринбурге деревья закатали в асфальт

В Екатеринбурге во время работ по замене и укладке асфальта рабочие замуровали деревья. На это обратили внимание местные экоактивисты, пишет It’s My City.

По информации активистов из движения «Деревья Екатеринбурга», это произошло в двух частях города. Активисты опубликовали фотографии, на которых видно, что вокруг деревьев плотно уложен асфальт.

Фото: «Деревья Екатеринбурга»

В мэрии Екатеринбурга произошедшее назвали «человеческим фактором» и заявили, что не давали указаний укладывать асфальт именно так.

«Асфальт в городе меняют очень много подрядчиков. Это организации, которые восстанавливают покрытие после раскопок по замене сетей, городские подрядчики, которые ремонтируют дороги, и частные лица на своих земельных участках. Муниципалитет следит только за теми, кто ремонтирует дороги. В данном случае мы столкнулись с человеческим фактором. Никто, конечно, указаний так укладывать асфальт не давал», — цитирует «Подъем» представителя администрации города.

Читать еще Моего сына заперли в сарае и он сгорел заживо Я ищу справедливость, но по закону наказать виновных невозможно

Чиновники добавили, что рабочие все переделают, когда в мэрию Екатеринбурга поступят обращения с указанием адресов деревьев, закатанных в асфальт.

It’s My City отмечает, что при асфальтировании дорог и тротуаров вокруг деревьев должно оставаться не менее двух метров свободного пространства. Кроме того, вокруг них нужно ставить приствольную решетку или ограждение из бортового камня.

Ранее издание сообщало, что в нескольких деревьях возле стройки в Екатеринбурге рабочие просверлили отверстия. Местные телеграм-каналы писали, что в них якобы залили некую жидкость. В юридической компании «ЮК Барристер», которая занимается стройкой, это опровергли.

Эколог Асхат Каюмов рассказал It’s My City, что недобросовестные застройщики могут убивать деревья, чтобы избежать оплаты компенсации за срубленные здоровые.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.