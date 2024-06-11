Вернувшийся с войны бывший вагнеровец зарезал мать своего друга

Промышленный районный суд Оренбурга приговорил бывшего наемника ЧВК Вагнера Кирилла Смирнова к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство двух человек и кражу. На соответствующую карточку с данными дела обратила внимание «Верстка». При этом после подачи апелляции приговор смягчили на два месяца.

Согласно постановлению суда, Смирнов вернулся из Украины в апреле 2023 года. В мае он позвонил своему соседу и попросил помочь с ремонтом сантехники — Смирнов сказал, что у него в квартире прорвало трубу. Когда сосед вошел в квартиру, он обнаружил, что никакой поломки не было. Он сообщил об этом Смирнову. Бывший вагнеровец в ответ на это накинулся на соседа и начал его душить. После этого он попытался воткнуть в потерпевшего вилку, а затем, затащив мужчину в спальню, стал бить его по голове. После нескольких ударов Смирнов воткнул нож ему в шею и ушел. Мужчина, зажав рану рукой, смог выбежать из квартиры и добраться до дома, где его жена вызвала скорую.

После нападения Смирнов зашел домой к избитому соседу и украл телефон, который, по словам жены пострадавшего, лежал на зарядке в прихожей. Как отметила женщина в суде, она слышала, как кто-то заходил в квартиру спустя 20 минут после ухода мужа, однако не придала этому значения, подумав, что был ее супруг.

После кражи телефона бывший вагнеровец пошел домой к своему другу детства Игорю Копытько, девушке которого он раньше оказывал знаки внимания. В доме была мать Копытько. Увидев ее, Смирнов жестоко избил женщину, затем нанес ей несколько ударов ножом и перерезал горло.

Когда за экс-вагнеровцем приехали полицейские, он выпрыгнул с четвертого этажа, сломав себе ноги и поясницу.

При вынесении приговора суд назвал смягчающим обстоятельством участие Смирнова в войне в Украине, наличие медали «За отвагу» и отсутствие судимостей, отмечает издание. Однако согласно показаниям потерпевших, в 2022 году Смирнов отправился на войну из колонии, где отбывал срок за убийство девушки. Исходя из данных приговора 2015 года, Смирнов убил девушку во время пьяной ссоры, когда та «оскорбила его честь, достоинство, гордость и сексуальную ориентацию».

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