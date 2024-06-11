Крупнейшие банки мира скрывают свою роль в причинении вреда экосистеме Амазонии

Пять крупнейших банков мира причастны к причинению вреда уникальной экосистеме Амазонии, где расположена большая часть тропических лесов планеты и обитает более половины всех наземных видов животных, растений и насекомых, пишет The Guardian, ссылаясь на данные доклада, опубликованного организацией Stand.earth совместно с COICA.

Речь идет о банках Citibank, JPMorgan Chase, Itau Unibanco, Santander и Bank of America, которые выдали наибольшее число кредитов нефтяным и газовым компаниям, работающим в топливе в Южной Америки.

Согласно докладу, эти компании негативно воздействуют на бассейн Амазонии. В частности, реализуемые ими проекты вредят местному климату и угрожают сохранности территорий коренных народов.

Как пишет издание, банки заявили, что их политика направлена на то, чтобы защищать девственные леса Амазонии, сохранять биоразнообразие и природные заповедники. Однако авторы исследования утверждают, что географические и технические возможности организаций, поддерживаемых банками, не позволяют проводить им необходимый мониторинг — рекомендации по защите экосистем, разработанные этими компаниями, не охватывают и 70% тропических лесов. Отмечается, что подобные нарушения в той или иной степени замечены в каждой из финансируемых организаций.

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Из доклада следует, что ученые проанализировали как минимум 560 транзакций, связанных с нефтегазовой деятельностью, совершенных 280 банками за последние 20 лет. В ходе анализа выяснилось, что два североамериканских банка — Citibank и JPMorgan Chase — предоставили наибольший объем доступного капитала – 2,43 и 2,42 миллиарда долларов соответственно — компаниям, которые управляют нефтегазовыми проектами в Амазонии. Издание отмечает, что меры по защите биоразнообразия в JPMorgan Chase распространяются только на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые занимают лишь 2% территории региона.

Авторы доклада призывают вышеназванные банки ввести ограничения по осуществлению операций связанных с нефтегазовым сектором в бассейне Амазонии, поскольку тропические леса являются важнейшим в мире наземным поглотителем углерода и сокровищницей биоразнообразия.

«Банки пытаются умыть руки, проводя неопределенную политику, но должны нести ответственность за ущерб, который их деньги наносят коренным народам Амазонии и биоразнообразию тропических лесов. Ни одна капля амазонской нефти не была добыта с согласия коренных народов. Мы требуем, чтобы Citibank, JPMorgan Chase, Itau Unibanco, Santander и Bank of America прекратили финансирование нефтегазовой отрасли», — пояснила генеральный координатор COICA Фани Куиру.

The Guardian также отмечает, что часть представителей финансовой отрасли оспаривают методологию, используемую в отчете, заявляя, что неуместно суммировать финансирование, длящееся на протяжении многих лет, кредиты, рефинансирование и непрямое финансирование, а затем на основе этого делать вывод, что эта сумма была переведена определенной группе компаний.

Не согласны с выводами исследования и несколько из названных банков — часть из них в разговоре с The Guardian заявили, что они применяют рекомендации ESG — обязательства по экологическому и социальному управлению — к облигациям общекорпоративного назначения.

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