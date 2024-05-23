Половина жизненно важных для людей лесов оказалась под угрозой из-за людей

Половина мангровых лесов на Земле находится под угрозой исчезновения из-за влияния людей. К такому выводу пришли эксперты Международного союза охраны природы (IUCN), сообщает The Guardian.

Исследователи выяснили, что больше всего риску подвержены мангровые леса на юге Индии, Шри-Ланке и Мальдивах. Также под угрозой исчезновения находятся леса, расположенные на землях в Южно-Китайском море, центральной части Тихого океана и в восточной части Кораллового треугольника.

По словам председателя комиссии IUCN по управлению экосистемами Анжелы Андраде, мангровые леса лучше многих справляются с жизненно важными для людей вещами. Например, они снижают уровень риска стихийных бедствий в прибрежных районах, поглощают и хранят углекислый газ и способствуют сохранению рыбы.

«Их потеря будет иметь катастрофические последствия для природы и людей по всему миру», — сказала она.

В мангровых лесах, расположенных вдоль тропических береговых линий, растут десятки различных видов деревьев и кустарников, которые защищают огромное разнообразие видов, пишет The Guardian. Они служат в том числе в качестве питомников для рыб и поддерживают существование тигров, африканских диких собак и ленивцев. Также мангровые леса поглощают почти в три раза больше углерода, чем тропические.

Мангровыми зарослями покрыто около 15% береговых линий по всему миру. Исследование показало, что они находятся под угрозой исчезновения из-за развития сельского хозяйства, застройки вдоль береговой линии, последствий строительства плотин и разного рода загрязнений, например, разливов нефти. Кроме того, мангровые леса сильно страдают из-за изменений климата, которые провоцируют повышение уровня моря и увеличивают частоту и силу штормов.

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