В Оклахоме выпускники школы получили свои дипломы спустя 50 лет

8 июня учащиеся средней школы города Мур в штате Оклахома провели выпускной вечер, отмененный 50 лет назад из-за угрозы торнадо. Выпускники 1974 года получили свои дипломы в торжественной обстановке — они надели мантии и шапочки, символизирующие окончание школы, пишет Би-би-си.

Как передают журналисты, администрация школы не переносила мероприятие, а выпускники на протяжении многих лет обсуждали возможность проведения официальной церемонии.

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«Наши внуки увидят, как мы заканчиваем школу», — приводит слова одного из бывших учащихся Би-би-си. Директор средней школы Мура Рэйчел Старк отметила, что она была рада организовать эту запоздалую церемонию:

«Это очень уникально. Я никогда не слышала о таком раньше. Они [выпускники 1974 года] по-прежнему являются частью нашего сообщества, поэтому мы сделали это для них», — отметила она.

Отмечается, что вместо уже умерших выпускников на сцену пригласили их родственников. Выпускник Стерлинг Крим рассказал Би-би-си, что их классный руководитель — Боб Бейкер — произнес речь, которую он запланировал еще полвека назад, однако теперь преподаватель внес в нее некоторые изменения. Также с речью выступили еще два выпускника 1974 года — Филлис Кларк и Ллойд Уайт.

23 мая 1974 года выпускная церемония в средней школе Мура была отменена после сообщений о надвигающемся торнадо.Тогда администрация школы объявила, что ученикам нужно срочно искать убежище. На следующий день для учащихся была запланирована экскурсия, и перенести мероприятие не удалось — выпускники просто забрали свои дипломы.

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