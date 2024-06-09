ГУР заявила поражении российского истребителя последнего поколения

Военная разведка Украины (ГУР) заявила, что впервые сбила российский истребитель Су-57 последнего поколения на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области. Об этом ГУР сообщила в своем телеграм-канале.

ГУР не уточнила, как именно был сбит Су-57 и каким подразделением украинских военных. Ведомство также опубликовало спутниковые снимки истребителя после атаки. «На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 [июня] возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — говорится в сообщении ГУР.

Украинская разведка утверждает, что Су-57 — самый современный российский истребитель, который способен наносить удары ракетами Х-59 и Х-69. По данным ГУР, таких самолетов в арсенале российской армии «считанные единицы».

Как ранее писал украинский портал Defence Express со ссылкой на источники, ракеты Х-69 использовались в частности при атаке на Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая вырабатывала более половины всей электроэнергии в регионе.

Российское Минобороны официально не комментировало атаку на аэродром «Ахтубинск». Губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что атаку удалось отразить.

Позже в Z-канале Fighterbomber появилось сообщение с подтверждением атаки на истребитель. «Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА. 3 штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется подлежит он восстановлению, или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории», — написал телеграм-канал.

Другой Z-канала «Воевода вещает» утверждает, что самолет «поврежден несильно». Кроме того, как отмечает Reuters, в телеграм-канале «Свидетели Байрактара» корреспондент РИА «Новости» Александр Харченко косвенно подтвердил удар по истребителю и осудил недостаток ангаров для защиты военных самолетов. «Последствия этой недальновидности могут стоить нам еще нескольких самолетов. Рвать волосы на себе не стоит, но и принимать срочные меры необходимо», — написал Харченко.

Reuters уточняет, что истребитель Су-57 позиционировался как самолет пятого поколения, способный конкурировать с американскими аналогами. Серийное производство самолета началось в 2022 году после задержек в разработке и аварии 2019 года.

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