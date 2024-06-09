Германия хочет увеличить число резервистов

Министерство обороны Германии планирует увеличить число резервистов бундесвера до 60 тысяч человек. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Заместитель генерального инспектора бундесвера, генерал-лейтенант Александр Хоппе заявил заявил, что резервистов, «как и в годы холодной войны», следует обучать и вооружать таким образом, чтобы они могли усиливать или заменять действующие войска. По его словам, в число резервистов должны войти и мужчины, и женщины.

«Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны [Североатлантического] альянса», — заявил Хоппе.

Кроме того, как пишет Zeit, Министерство обороны Германии изучает, насколько велико количество людей, которые могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны. «Там разные цифры. Мы предполагаем, что есть около 800 тысяч, которые могут быть призваны по военному закону. В принципе, сюда входят все те, кто когда-то служил в бундесвере, вышел в отставку и находится в пределах возрастных ограничений, включая призывников последних лет», — пояснил Хоппе.

Чиновник также отметил, что в последнее время количество подлежащих призыву граждан уменьшается. Это связано в том числе с тем, что Германия приостановила регулярный призыв на военную службу в 2011 году. С тех пор численность бундесвера сокращалась. В 2024 году в вооруженных силах Германии числятся 181 тысяча человек. При этом, как уточняет Zeit, планы НАТО подразумевают увеличение численности бундесвера до 272 тысяч человек.

Как сообщает РБК со ссылкой на опросы института изучения общественного мнения YouGov и института Forsa, больше половины жителей Германии поддерживают возвращение обязательного призыва в армию.

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