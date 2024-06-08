По России прошел торнадо

В Челябинской области и Башкортостане местные жители засняли торнадо. Также там выпал град размером с куриное яйцо. Об этом сообщает издание 74.ru.

В Челябинской области жители увидели торнадо в поселке Наваринка под Магнитогорском. Там живет около 800 человек. Позже в сети появились фотографии из Агаповского района, на которых люди держат в руках градины размером с куриное яйцо.

В администрации Агаповского района призвали жителей «скорректировать свои планы с учетом погодных условий, соблюдать меры личной безопасности». Вскоре появились кадры смерча в районе железнодорожной станции Гумбейка.

О торнадо и граде также сообщил глава Агаповского района Артем Яхимович. На своей странице во «Вконтакте» он написал: «В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки: Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. Восстановить электроснабжение быстро не получится. Очень прошу жителей набраться терпения и запастись водой».

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе нет пострадавших. Местные жители Магнитогорска сообщили о поваленных деревьях в одном из дворов.

Как пишет 74.ru со ссылкой на телеканал «Россия», торнадо пришел в Челябинскую область из Башкортостана. Там торнадо перевернул несколько машин, повалил столбы и дорожные знаки.

«Увидел, как с неба опускается темная воронка в виде треугольника. Я сразу понял, что это торнадо. У нас такого не должно быть, я сначала не поверил. Подъехал ближе и остановился где-то километрах в трех, ближе не стал подъезжать, потому что понял, что это опасно. Потом, когда все это прошло, я приехал на заправку. Здесь уже все было раскурочено», — рассказал один из очевидцев в Башкортостане.

По данным пресс-службы МЧС по Башкортостану, пострадавших в результате торнадо нет. Смерч повредил линии электропередач и две машины.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.