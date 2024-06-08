Пранкер позвонил Дэвиду Кэмерону от имени Петра Порошенко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкера, который представился бывшим президентов Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, Кэмерон обменивался сообщениями и совершил короткий видеозвонок с пранкером. В ходе общения Кэмерон заподозрил что-то неладное, когда пранкер стал спрашивать его контактные данные неназванных людей.

«Хотя видеозвонок явно был с господином Порошенко, после разговора у министра иностранных дел возникли подозрения», — заявили в британском МИД. После этого Кэмерон перестал отвечать собеседнику.

Представитель ведомства сообщил, что «краткий» звонок состоялся «в последние дни», но не уточнил, кто стоял за пранком и как этому человеку удалось напрямую связаться с Кэмероном.

В министерстве также отметили, что специально обнародовали информацию о звонке, опасаясь, что видеозапись может стать причиной шантажа. «Сожалея о своей ошибке, министр иностранных дел считает важным обратить внимание на такое поведение и активизировать усилия по противодействию использованию дезинформации», — добавили в ведомстве.

Би-би-си отмечает, что Кэмерон не раз встречался с Порошенко лично на международных саммитах, когда занимал пост премьер-министра Великобритании.

По данным издания, ранее Кэмерон уже становился жертвой пранкера. Например, в 2015 году ему позвонил неизвестный, который представился Робертом Хэннигеном, директор Центра правительственной связи.

The Guardian утверждает, что в последние месяцы политики многих стран неоднократно получали предупреждения о растущей угрозе дезинформации, особенно в связи с совершенствованием технологии искусственного интеллекта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.