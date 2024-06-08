Впервые облетевший Луну астронавт погиб в авиакатастрофе

Генерал-майор в отставке Уильям Андерс, бывший астронавт «Аполлона-8», погиб в возрасте 90 лет после того, как управляемый им самолет упал в воду у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Об этом сообщает The Guardian.

Андерс был одним из первых трех человек, вышедших на орбиту Луны. Он сделал знаменитую фотографию «Восход Земли» — первый цветной снимок планеты из космоса. Как утверждает NBC News, во время крушения на борту самолета был только Андерс.

Сын астронавта, подполковник ВВС в отставке Грег Андерс, подтвердил агентству Associated Press смерть отца. «Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать», — добавил Грег Андерс.

По данным местной полиции, Андерс управлял старым самолетом Beech A45. Береговая охрана заявила, что команда водолазов обнаружила тело астронавта днем 7 июня после длительных поисков с участием нескольких агентств.

Сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли написал на своей странице в соцсети X: «Билл Андерс навсегда изменил представление о нашей планете и о нас самих благодаря своей знаменитой фотографии восхода Земли с “Аполлона-8”. Он вдохновил меня и поколения астронавтов и исследователей. Мои мысли с его семьей и друзьями».

Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8», который в 1968 году впервые достиг Луны. Двумя другими членами экипажа были командир Фрэнк Борман и пилот командного модуля Джеймс Ловелл.

Корабль не стал приземляться на поверхность Луны, а лишь облетел спутник и вернулся на Землю. «Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли Землю», — сказал тогда Андерс, имя в виду его снимок «Восход Земли».

Андерс окончил Военно-морскую академию в 1955 году и служил летчиком-истребителем в ВВС США. Позже он работал в Комиссии по атомной энергии, был председателем совместной программы обмена технологиями США и СССР в области ядерного деления и термоядерного синтеза, а также послом в Норвегии.

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