НАТО не будет создавать фонд помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, отказ от идеи создать фонд, который в течение пяти лет мог бы обеспечить Украине военную помощь в размере ста миллиардов евро, связан с тем, что Столтенберг столкнулся с сопротивлением стран-членов альянса.

Вместо этого Столтенберг выступил с новым предложением, согласно которому страны НАТО могут быть обязаны предоставлять военную помощь Украине ежегодно в размере 40 миллиардов евро в общей сложности. Эту инициативу, как отмечает издание, должны обсудить министры обороны стран-членов альянса. Их встреча состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Bloomberg уточняет, что размер вклада в помощь Украине НАТО будет определять в соответствии с показателем ВВП в каждой стране. Предполагается, что в этом случае на США придется около половины всей помощи. Кроме того, такой подход поможет НАТО добиться «большей прозрачности в отношении того, что союзники передают Украине, одновременно оказывая мягкое давление на тех членов [НАТО], которые не выполняют свои обязательства».

При этом Столтенберг отметил, что ранее страны НАТО уже тратили на помощь Украине около 40 миллиардов евро в год. «Мы должны поддерживать по крайней мере такой уровень помощи каждый год, и так долго, как это необходимо», — добавил генеральный секретарь НАТО.

По словам неназванных источников Bloomberg, последнее предложение Столтенберга поддержало большинство стран НАТО, за исключением Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан потребовал от альянса, чтобы его страна могла отказаться от расширения военной помощи Украине.

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