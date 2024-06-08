«Дождь» рассказал о пытках украинок в российском плену

Телеканал «Дождь» выпустил фильм Екатерины Фоминой о пытках и насилии по отношению к украинкам в российском плену.

Героинями фильма стали украинки, которым удалось освободиться из российского плена, а также дочь пожилой украинки, которая находится в плену уже семь лет.

Одна из героинь Людмила Гусейнова провела в плену три года. Ее схватили двое мужчин, пока Людмила шла на работу. Она рассказала «Дождю», что в плену ее заподозрили в голодовке и стали кормить недоваренной перловкой, зачастую перемешанной с землей и мусором.

Елена Ягупова рассказала телеканалу, что в октябре 2022 года к ней пришли три человека, один из них представился сотрудником ФСБ. Ее забрали в отделение полиции после того, как сосед написал донос о том, что муж Елены находится в ВСУ.

«Они посадили на офисный стул, обмотали мне ноги скотчем, примотали руки скотчем к ножкам стула внизу, потому я находилась в… состоянии согнутом. И они сразу без раскачиваний, без ничего били сначала двухлитровой бутылкой по голове пластиковой, потом они чередовали. Они надевали пакет пластиковый на голову, обматывали скотчем мне на шее, и один из них через пакет держал мне нос…, чтобы я не могла вдыхать и в самом пакете», — рассказала Ягупова.

Елена добавила, что ее также душили проводом от электрического чайника. Кроме того, женщину заставили записать видео, в котором она раскаивается в том, что она якобы корректировщик.

Мать третьей героини фильма Дарьи Федорук находится в плену с 2017 года. В 2019 году ее осудили на 11 лет по статьям о шпионаже и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Российские власти отказались ее обменивать.

Дарья рассказала, что несколько раз выходила на акции с требованием обмена. По словам ее матери, та слышала, как в соседних с ней камерах избивали женщин.

Как отмечает «Дождь», на данный момент в российском плену находятся около 400 украинок. В их число входят мирные жители, задержанные на оккупированных территориях Украины. Чаще всего их обвиняют в экстремизме и шпионаже.

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