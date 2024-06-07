США обновили ядерную стратегию

Президент США Джо Байден подписал новые распоряжения относительно ядерной стратегии страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Праная Вадди.

Из указаний Байдена в том числе следует, что власти США сконцентрировались на наращивании ядерного арсенала и сдерживании конкурентов, например, России и КНДР.

«Президент недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», — заявил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

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Вадди отметил, что США не намерены увеличивать количество ядерных боеголовок до уровня, сопоставимого с ядерным арсеналом России и Китая вместе взятых. Чиновник также добавил, что США «не будут разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной силовой установкой» или ядерное оружие, предназначенное для размещения в космосе. По словам Вадди, это было бы нарушением Договора о космосе.

Кроме того, Вадди считает, что Вашингтон вряд ли сможет разработать и подписать с Россией новое соглашение взамен двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подписанного в 2010 году.

О том, что США намерены сменить ядерную стратегию, ранее сообщило издание Semafor со ссылкой на анонимного представителя администрации Байдена. Издание утверждало, что причиной подписания новой стратегии стал отказ России и Китая обсуждать контроль над вооружениями «без предварительных условий».

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