Тренера по мотокроссу заподозрили в убийстве зампреда патриотического движения

Силовики заподозрили тренера по мотокроссу Дмитрия Матвеева в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Подозреваемый в убийстве — Дмитрий Матвеев 1986 года рождения. Он также проживает в Лобне и является тренером по мотокроссу. В настоящее время подозреваемый находится в больнице», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что Матвеев ранее преследовал жену Еговцева. Также он неоднократно угрожал Еговцеву. Также он неоднократно угрожал зампредседателю движения «Зов народа».

Ранее 7 июня движение «Зов народа» сообщило, что Еговцева убили возле его дома. Председатель «Зова народа» Сергей Зайцев рассказал РЕН ТВ, что у убитого был конфликт с поклонником его супруги. Он также уточнил, что убийство произошло в подъезде — нападавший якобы выключил свет и нанес Еговцеву ножевые ранения. От полученных ран он умер.

«Зов народа» известен написанием доносов. Так, в ноябре прошлого года движение обратилось в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минкульт с требованием признать музыкантов группы «Би-2» спонсорами терроризма и проверить их на госизмену. «У группы сохраняется на территории РФ недвижимость и средства для дохода. Песни продолжают проигрываться на радио. Все это создает условия для заработка, а в последствии деньги направляются на поддержку нашего врага», — заявили члены «Зова народа».

Выступления группы «Би-2» стали отменять в России после того, как в 2022 году она отказалась играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске. После этого музыканты уехали из страны.

В начале этого года членов «Би-2» задержали в Таиланде после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Некоторым из них грозила депортация в Россию. В конце концов после длительных переговоров все музыканты группы смогли улететь в Израиль.

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