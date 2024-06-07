Неизвестный совершил нападение на премьер-министра Дании

На премьер-министра Дании Метте Фредериксен напал неизвестный в Копенгагене. Мужчина подошел к премьер-министру и ударил ее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на датское издание DR.

Ekstra Bladet отмечает, что мужчина подошел к Фредериксен на площади Культорвет в старом городе. Издание пишет, что премьер-министр не пострадала, однако испытала шок от случившегося. Как отмечается, недалеко от площади, где Фредериксен оказалась по личному делу, находится ее резиденция.

После нападения датские политики выразили поддержку премьер-министру. Например, председатель левой Социалистической народной партии (SF) Пиа Ольсен Дюр написала: «Лучшие пожелания премьер-министру страны и моей подруге. Это совершенно неприемлемо. Мы должны заботиться о доверии и уважении друг к другу».

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«Можно не соглашаться по поводу политики, но насилие есть и будет совершенно неприемлемым. Теплые мысли премьер-министру Метте Фредериксен, которая, несмотря ни на что, должна иметь право проводить свою избирательную кампанию, не подвергаясь жестоким нападениям», — заявил представитель партии «Датские демократы» в парламенте Питер Скааруп.

Министр цифровизации и гендерного равенства Дании Мари Бьерре назвала нападение на Фредериксен «совершенно неприемлемым». Она сравнила его с нападением на демократию. С ней согласился председатель демократов Ингер Стойберг: «Демократия является уязвимой, если мы не позаботимся о ней должным образом. Прибегать к насилию совершенно предосудительно».

По данным Ekstra Bladet, нападавшего задержали. DR отмечает, что полиция не раскрывает имя задержанного, а также были ли его мотивы политическими. Сама Фредериксен от комментариев отказалась.

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