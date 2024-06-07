Ютубера обвинили в подрыве Lamborghini с вертолета

Ютубера Алекса Чоя обвинили в подрыве едущего на скорости Lamborghini после того, как блогер снял на видео запуск фейерверка в сторону автомобиля с вертолета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американское Министерство юстиций.

Прокуроры утверждают, что в июле прошлого года Чой опубликовал видео, снятое без разрешения на съемку, под названием «Уничтожение Lamborghini фейерверком». Блогер впоследствии удалил видео, но в прокуратуре заявили, что на нем было видно, как Чой нажимает кнопку «запустить ракеты». В это время две женщины, находившиеся на борту вертолета, запустили фейерверк по спортивному автомобилю.

Что именно произошло с Lamborghini в результате пуска фейерверка, издание не уточняет. По версии следствия, видео было снято на дне высохшего озера Эль-Мираж в сельском округе Сан-Бернардино почти в ста километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Как уточняет Associated Press, у 24-летнего Чоя более миллиона подписчиков в инстаграме и почти миллион на ютубе. Блогер утверждает, что специализируется на «величайших автомобильных розыгрышах». В частности он выложил видео с пассажирами автомобиля во время резкого ускорения и ролик о том, как Lamborghini моют на заправке.

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Издание также отмечает, что Чой предстал перед судом 6 июня. Федеральный мировой судья постановил освободить блогера под залог в 50 тысяч долларов. Официальное обвинение ему будет предъявлено 2 июля. По данным Associated Press, Чой не делал заявлений о признании вины. Если блогера признают виновным, ему грозит заключение в федеральной тюрьме на срок до 10 лет.

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