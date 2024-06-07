Поддержать
Новости

Ютубера обвинили в подрыве Lamborghini с вертолета

21:59 • 07.06.2024

Ютубера Алекса Чоя обвинили в подрыве едущего на скорости Lamborghini после того, как блогер снял на видео запуск фейерверка в сторону автомобиля с вертолета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американское Министерство юстиций.

Прокуроры утверждают, что в июле прошлого года Чой опубликовал видео, снятое без разрешения на съемку, под названием «Уничтожение Lamborghini фейерверком». Блогер впоследствии удалил видео, но в прокуратуре заявили, что на нем было видно, как Чой нажимает кнопку «запустить ракеты». В это время две женщины, находившиеся на борту вертолета, запустили фейерверк по спортивному автомобилю. 

Что именно произошло с Lamborghini в результате пуска фейерверка, издание не уточняет. По версии следствия, видео было снято на дне высохшего озера Эль-Мираж в сельском округе Сан-Бернардино почти в ста километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Как уточняет Associated Press, у 24-летнего Чоя более миллиона подписчиков в инстаграме и почти миллион на ютубе. Блогер утверждает, что специализируется на «величайших автомобильных розыгрышах». В частности он выложил видео с пассажирами автомобиля во время резкого ускорения и ролик о том, как Lamborghini моют на заправке.

Издание также отмечает, что Чой предстал перед судом 6 июня. Федеральный мировой судья постановил освободить блогера под залог в 50 тысяч долларов. Официальное обвинение ему будет предъявлено 2 июля. По данным Associated Press, Чой не делал заявлений о признании вины. Если блогера признают виновным, ему грозит заключение в федеральной тюрьме на срок до 10 лет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€25 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →